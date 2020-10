Kostbaar gestolen handschrift van Mao in twee stukken teruggevonden

In Hongkong is een gestolen en uiterst kostbaar handschrift van de Chinese communistenleider Mao (1893-1976) zwaar beschadigd teruggevonden. Op het handschrift staan door de dictator zelf opgeschreven strofen van een gedicht.

De man bij wie het werd aangetroffen, dacht dat het vals was en had het voor 55 euro gekocht, zegt een bron tegen de South China Morning Post. Op een persconferentie zei de politie dat iemand het handschrift "te lang" vond, omdat hij het moeilijk aan anderen kon laten zien. Daarom had hij het in tweeën gesneden.

Het handschrift was in september gestolen bij een bekende kunstverzamelaar in Hongkong. De verzamelaar is gespecialiseerd in kunst uit de tijd van de communistische revolutie. Behalve het Mao-handschrift namen de dieven 22.000 postzegels, tien munten en zeven andere handschriften mee.

Het Mao-handschrift is volgens de eigenaar 255 miljoen euro waard, de totale buit zou 548 miljoen euro waard zijn. De andere handschriften, de postzegels en acht munten zijn nog niet terecht. Twee munten zijn wel teruggevonden. De politie heeft drie verdachten opgepakt, naar twee wordt nog gezocht.