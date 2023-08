AZ raakt volgende basisspeler kwijt: Karlsson volgt Beukema naar Bologna

Jesper Karlsson is vertrokken bij AZ. De Zweedse buitenspeler en smaakmaker maakt een transfer naar het Italiaanse Bologna, dat naar verluidt zo'n elf miljoen euro overmaakt. Eerder deze zomer winkelde Bologna ook al bij AZ: Sam Beukema werd gehaald.

Verder zag AZ ook basisspelers Tijjani Reijnders en Milos Kerkez vertrekken. Nu neemt Karlsson, die in 124 officiële duels 46 doelpunten maakte en 33 assists verzorgde, nu dus ook afscheid.

'Drie hele goede jaren gehad'

"Ik heb drie hele goede jaren gehad", laat Karlsson optekenen op de clubwebsite van AZ. "Nu verheug ik me op een nieuwe uitdaging, waarbij ik me door ga ontwikkelen in Italië en wederom ga proberen het beste in mezelf naar boven te halen."

In 2020 haalde de club uit Alkmaar Karlsson voor ongeveer 2,5 miljoen weg bij het Zweedse Elfsborg. Nu dus naar Bologna, waar hij ook medespeler wordt van Sydney van Hooijdonk en Joshua Zirkzee.