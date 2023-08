Wagnerleider Prigozjin mogelijk aan boord van neergestort privévliegtuig

In Rusland zijn alle tien inzittenden van een privéjet omgekomen bij een crash. De Russische civiele luchtvaartdienst meldt dat Wagner-leider Jevgeni Prigozjin op de passagierslijst staat. Het is niet duidelijk of hij ook werkelijk aan boord was van het toestel, dat ten noorden van Moskou neerstortte.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Er is nog onduidelijkheid, het enige concrete dat we hebben is dat er een vliegtuig is neergestort en dat dat vliegtuig toebehoorde aan Prigozjin en dat hij op de passagierslijst stond.

Maar het punt is dat er ook nog een tweede vliegtuig van Prigozjin in de lucht was of misschien nog zelfs is op dit moment. Dus theoretisch is nog altijd de mogelijkheid dat hij op het allerlaatste moment in dat andere vliegtuig is gestapt. Met andere woorden: er is geen bevestiging op dit moment dat hij daadwerkelijk is omgekomen.

Het enige dat we weten is dat het toestel bijna loodrecht is neergestort, daar zijn ook beelden van op sociale media en mensen hebben dat gezien. Er zouden ook ontploffingen en harde geluiden zijn gehoord. Er wordt gefluisterd van misschien luchtafweergeschut of een terreuraanslag, maar het is nog veel te vroeg om te speculeren over de exacte oorzaak."