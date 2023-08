Hockeyers hebben op EK geen kind aan Wales en stellen halvefinaleplaats veilig

De Nederlandse mannen hebben zich bij de EK hockey in Mönchengladbach met klinkende cijfers naar de halve finales geslagen. In het laatste groepsduel werd Wales met 8-1 geklopt en daarmee werd een plek bij de laatste vier veiliggesteld.

Als Duitsland later op de avond - volgens verwachting - afrekent met Frankrijk, zal Oranje op weg naar de eindstrijd vrijdag om 18.30 uur België treffen. Dat duel is live te zien op NPO 2, NOS.nl en in de NOS-app.

De Nederlandse mannen hadden wat goed te maken na de toch wel smadelijke 3-0 nederlaag tegen Duitsland, waarin het al in de beginfase twee doelpunten te incasseren kreeg. Geen wonder dat aanvoerder Thierry Brinkman zijn manschappen oppepte met: "De eerste vijf minuten zijn voor ons en we laten niet meer los."

Telgenkamp slaat toe

Ook het woord 'overtuiging' nam hij in de mond en dat bleek niet tegen dovenmansoren gezegd. Met name Duco Telgenkamp had goed opgelet. Wales kwam weliswaar de eerste vijf minuten ongeschonden door, maar luttele tellen daarna opende de spits met een tip-in de score.