Ajax, AZ en Twente staan voor belangrijke Europese avond in jacht op Frankrijk

Ajax gaat op bezoek bij het Bulgaarse Loedogorets, AZ speelt thuis tegen het Noorse Brann en FC Twente treft in Istanbul Fenerbahçe. Een week later volgen de returns.

"Maar ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben om Loedogorets te verslaan", zei trainer Maurice Steijn woensdag op een persconferentie. Hij verklapte dat Steven Berghuis, die in de competitie nog geschorst is, zal starten.

Ajax zal het in die jacht naar coëfficiëntenpunten nog zonder drie nieuwe aankopen moeten doen. Josip Sutalo, Chuba Akpom en Gaston Avila zijn nog niet speelgerechtigd in beide duels met Loedogorets.

Nederland is Portugal inmiddels voorbij, waardoor het volgend seizoen twee directe Champions League-tickets krijgt, maar heeft ook nummer vijf Frankrijk in het vizier.

Met Loedogorets treft Ajax een club die de afgelopen twaalf jaar steeds kampioen werd van Bulgarije. Sergio Padt (oud-FC Groningen) is een bekende naam bij de Bulgaren, al is het nog niet zeker of de doelman fit genoeg is.

Transfer Pavlidis?

Bij de persconferentie van AZ ging het niet alleen over het duel met SK Brann, de huidige nummer vijf van Noorwegen. Spits Vangelis Pavlidis, die afgelopen zondag nog twee keer scoorde tegen RKC Waalwijk, was aangeschoven en dus waren er vragen over zijn toekomst.

"Het gaat over de wedstrijd morgen. Het gaat niet over een eventuele transfer. Ik speel voor AZ, maar je weet nooit wat er gebeurt", was het enige dat hij daarover kwijt wilde.

Toen de verslaggevers doorvroegen greep trainer Pascal Jansen in. "Misschien moet je ook even wat vragen stellen over de wedstrijd van morgen. Ik sluit me aan bij Pavlidis. Als je dingen wil weten over mogelijke transfers dan moet je bij Max (Huiberts, technisch directeur) zijn. Wij focussen ons op de wedstrijd van morgen."