Flitsbezorger Getir stopt in zes steden en sluit vijf magazijnen in Amsterdam

Flitsbezorgdienst Getir gaat vijf magazijnen in Amsterdam sluiten en stopt volledig in zes andere Nederlandse steden. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving door Het Parool.

Tegen de krant zegt de van oorsprong Turkse onderneming klaar te zijn met "de voortdurende discussie" met de gemeente Amsterdam over de bestemmingsplannen. Doordat omwonenden overlast ervaren van bezorgdiensten probeert de gemeente om magazijnen van flitsdiensten uit woonwijken te weren.

Vier van de vestigingen in Amsterdam die dichtgaan passen niet in het bestemmingsplan, zegt de gemeente tegen de krant. Onlangs werd een nieuw bestemmingsplan aangenomen door de gemeenteraad. Die stelt dat vanwege de overlast magazijnen alleen nog maar op industrieterreinen mogen zijn gevestigd.

Getir, sinds 2021 actief in Amsterdam, zegt dat er nog ongeveer vijftien magazijnen overblijven in de stad en verwacht dat Amsterdamse klanten ook na de sluitingen nog steeds goed kunnen worden voorzien van boodschappen. Het verdwijnen uit Breda, Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden en Tilburg komt volgens het bedrijf vanwege de beperkte klandizie.

Ook krimp in buitenland

Vandaag werd ook bekend dat Getir zich in Duitsland terugtrekt uit 17 van de 23 steden waar de flitsbezorger nog actief was. Alleen in grote steden als Berlijn, Frankfurt en München blijft het bedrijf nog boodschappen bezorgen.

Daarmee zijn er minder steden over dan voor de overname van concurrent Gorilla in december vorig jaar, naar verluidt voor 1,2 miljard euro. Getir heeft in Duitsland nog zo'n 3000 medewerkers. Wereldwijd zijn het er ongeveer 20.000.

Om investeerders te kunnen terugbetalen heeft Getir in Europa de markt al flink verkleind. In juni kondigde het bedrijf zijn vertrek aan uit Frankrijk, Spanje en Portugal, in juli volgde Italië. Getir maakte toen bekend dat het zou blijven opereren in thuisland Turkije, Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en de VS.

Verschillende bezorgdiensten kwamen in 2021 tijdens de coronacrisis razendsnel op en beloofden boodschappen binnen tien minuten aan de voordeur te bezorgen. Geholpen met geld van investeerders die op zoek waren naar nieuwe markten doken de bedrijven op in verschillende landen. Na een snelle groei van het aantal bestellingen nam vorig jaar de populariteit af.