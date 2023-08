Volleybalsters sluiten groepsfase EK af met vijfde zege, zorgen om Marring

Na de snel gewonnen openingsset leidde Finland halverwege set twee verrassend met 13-10. Het bij vlagen slordig spelende Nederland zette vervolgens een tandje bij en gaf Finland geen kans meer.

Hetzelfde beeld was er in de derde set, waarin Finland nog wel even op voorsprong kwam. Oranje stelde daarna gauw orde op zaken en won de set makkelijk met 25-17.

Enkel Marring ingepakt

Een pijnlijk moment voor Marring tijdens de tweede set: haar enkel klapte dubbel. Ze viel uit en moest het duel verder langs de kant bekijken, terwijl haar enkel met ijs bepakt was.

Marring speelt als loper en passer een belangrijke rol in het team van bondscoach Felix Koslowski. Of de blessure gevolgen heeft voor de knock-outfase is nog onbekend.