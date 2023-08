Dassenburcht geruimd, zaterdag weer treinen tussen Heerlen en Valkenburg

De dassenburcht die onder het spoor bij Voerendaal in Limburg lag, is geruimd door ProRail. Daarmee kan het treinverkeer tussen Heerlen en Valkenburg aanstaande zaterdag weer worden opgepakt, schrijft 1Limburg. Vanwege de werkzaamheden lag dat verkeer sinds 1 augustus plat.

De dassenburcht bevond zich onder een hoog talud en dat had een verzakking van het spoor kunnen veroorzaken. Daarom moest het worden geruimd. Een flinke klus voor ProRail: het spoor moest worden weggehaald, het talud verwijderd en de grond langzaam afgegraven om te zien of alle holtes van de burcht leeg waren. Dat is nu gebeurd, dus het enige dat nog rest is de wederopbouw. Daar is ProRail nog tot en met vrijdag mee bezig.

Dierenarts

Bij de werkzaamheden was een dierenarts aanwezig voor het geval een das werd aangetroffen die verplaatst moest worden. Daarnaast hield een ecoloog een oogje in het zeil. De burchten zijn nu weggehaald en er worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de beschermde dieren terugkeren onder het spoor.

ProRail plaatst een kunstburcht, speciaal voor de dassen die in dit talud zaten. De ecoloog stelde namelijk vast dat zij niet goed overweg kunnen met de andere dassenfamilies in de buurt.