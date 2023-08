Nieuw titelgevecht voor Verhoeven: in november de ring in tegen Osaro

Na twee jaar afwezigheid keert Rico Verhoeven weer terug in de kickboksring. De kampioen van Glory verdedigt op 4 november zijn titel in het zwaargewicht tegen Tariq Osaro in het Gelredome in Arnhem. "Dat wordt een knalwedstrijd", reageert Verhoeven enthousiast. "Ik voel me als een kind in de snoepwinkel dat ik weer mag sporten." In oktober 2021 vocht Verhoeven zijn laatste partij bij Glory. In een bloederig gevecht in Gelredome versloeg hij toen Jamal Ben Saddik. Daarna richtte hij zich op zijn acteercarrière - dit jaar kwam de film Black Lotus uit, waarin hij de hoofdrol speelde - en liep hij een zware knieblessure op. Osaro geduchte tegenstander Door die blessure ging een gepland titelgevecht met Antonio Plazibat in maart niet door. De Kroaat mocht in juni om de interimtitel vechten, een prijs die Glory in het leven riep vanwege de langdurige absentie van Verhoeven. Daarin verloor Plazibat verrassend van Osaro.

"Osaro is een talentvolle jongen. Hij is groot, sterk en heeft een goede timing", prijst Verhoeven zijn aanstaande tegenstander. "Hij is zeker een geduchte tegenstander." Osaro komt uit Amersfoort en vecht onder de Nigeriaanse vlag. Met zijn 27 jaar is hij zeven jaar jonger dan Verhoeven. "Het is een clash van generaties, 100 procent", zegt Verhoeven. "Al vind ik het altijd vreemd als mensen zeggen dat ik van de oude generatie ben, want ik voel me nog een jonge hond." 'Ik heb het onderschat' Eindelijk kan Verhoeven weer uitkijken naar een wedstrijd. Sinds 11 januari, toen hij tijdens de warming-up van een training een ernstige knieblessure opliep, staat zijn leven in het teken van revalideren. Nooit eerder in zijn lange carrière werd Verhoeven getroffen door zo'n zware kwetsuur. Deze week, zeven maanden later, werd hij medisch volledig hersteld verklaard. Opvallend snel, benadrukt de zwaargewicht, want normaal gesproken staat er negen tot twaalf maanden voor het herstel van een kruisbandblessure. Toch viel het revalideren hem zwaar.

Met zijn 34 jaar zit Rico Verhoeven aan het einde van zijn carrière. De kampioen in het zwaargewicht heeft nog altijd motivatie om te trainen, al wil hij ook verder met zijn acteercarrière. - NOS

"In het begin denk je: ik heb alles al gezien en meegemaakt. Dan komt dit ook wel goed", vertelt Verhoeven. Maar de eerste twee weken was de pijn echt niet normaal. Het was echt een strijd, ik heb het onderschat." Tips van Depay Verhoeven kreeg tips van bekende sporters, onder anderen van topvoetballer Memphis Depay. "Hij zei dat ik mijn lichaam het proces moest laten bepalen. Je lichaam geeft vanzelf aan wat wel en niet kan." Dat was een belangrijke tip, want: "Ik wil eigenlijk altijd harder dan mijn lichaam aankan. Dat ik geremd moest worden, vond ik het meest lastige. Mijn geest had het gevoel dat het in een kooitje werd gezet."

Tariq Osaro met de zilveren interim-kampioensriem - Glory

En hoewel hij met ruim 129 kilo nog wat aan de zware kant is, voelt Verhoeven zich weer 'de oude Rico'. In de herfst van zijn carrière had de Brabander zich ten doel gesteld om tien jaar kampioen te zijn in het zwaargewicht. Die mijlpaal gaat hij sowieso halen. In oktober is het zover, enkele weken vóór het gevecht met Osaro. Geen einddatum Tien jaar aan de top, elf gewonnen titelgevechten. Wat drijft Verhoeven nog? "Zo tof dat je precies die vraag stelt", reageert Verhoeven. "Want letterlijk dát is wat mij continu bezighoudt." "Wat mij drijft, is om steeds een betere versie van mezelf te worden. In mijn hoofd heb ik maar één tegenstander, dat ben ikzelf." Die beste versie wil Verhoeven op 4 november weer laten zien. Wat er daarna komt? Verhoeven heeft nog geen einddatum op zijn carrière geplakt. "Ik wil niet in de vibe komen dat ik aan een soort afscheidstournee bezig ben." "Maar als ik merk dat het moeite gaat kosten om motivatie te vinden om te trainen, dan is het tijd om te stoppen. Het zou zonde zijn als ik over de top van de berg ga."