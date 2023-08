Nederlanders zoeken verkoeling in Franse hitte: 'Je mag niet klagen hè'

Nobel: "We zijn best wel ondernemend en vinden het heel leuk om plaatsen te bezoek en te wandelen, maar dat gaat gewoon niet nu."

Het stel verblijft in het Franse departement Gard, vlak bij Montpellier, waar het afgelopen week elke dag zo rond de veertig graden was. "Het is zo warm dat we hebben besloten eerder te vertrekken, het is niet uit te houden. Elke stap die je zet is er een te veel", zegt Rath. Eigenlijk zouden de twee zaterdag pas hun weg vervolgen, maar de tent wordt een paar dagen eerder ingepakt.

Wie nu zonder airco in het land verblijft, kan het zwaar hebben. Dat geldt ook voor Nederlandse vakantiegangers, die met caravans, tenten of oudere campers op pad zijn. Voor sommigen biedt het water of een schaduwrijke omgeving uitkomst, maar niet voor iedereen. Jente Nobel en Marco Rath uit Hoeksche Waard vertrekken vanwege de aanhoudende hitte zelfs eerder uit het zuiden.

Voor deze tijd van het jaar is het momenteel ongebruikelijk warm in Frankrijk. Volgens het Franse meteorologisch instituut komt deze hittegolf relatief laat en is dat niet meer voorgekomen sinds 1947. In 67 van de in totaal 96 departementen zijn vanwege de hitte waarschuwingen afgegeven.

In Frankrijk geldt momenteel voor negentien departementen code rood vanwege de hitte. Alleen bij uitzonderlijke hitte geeft de regering het hoogste waarschuwingsniveau af in het land. Naar verwachting zet de verkoeling vrijdag in.

Wat voor weer het ook is, het is een kwestie van aanpassen, zegt Jansen nuchter. "Het is hier de hele week al zo'n 38 graden, je went er wel aan en past je schema erop aan." Eerder vertrekken zoals Nobel en Rath, ziet de familie Jansen niet zitten. "Je mag niet klagen hè. Je gaat op vakantie voor de zon, helemaal met die zomer in Nederland".

Voor Willem Jansen is een extra parasol niet nodig, hij staat met zijn gezin met de caravan in de Franse regio Drôme op een bosrijke camping. "Dat scheelt echt al een hele hoop", vertelt Jansen aan de telefoon vanuit Frankrijk. Het gezin uit Twente besloot op de valreep om naar Drôme te gaan. "Maar toen was dit weer nog niet bekend. Als we dit hadden geweten, hadden we misschien wel een andere plek opgezocht."

"Schaduwplekjes opzoeken, genoeg water drinken en veel afkoelen. Zo proberen we de dag een beetje door te komen", zegt Nobel. En, vult Rath lachend aan: "Elke dag even naar de supermarkt voor de airco!"

Lastminute-huisje

Marjolein Kinds woont met haar man, peuter en baby in de Zuid-Franse stad Lyon. Het gezin heeft last minute een huisje met zwembad geboekt op het platteland om de hitte van de stad te ontvluchten. "We hadden ontzettende mazzel dat we nog iets konden vinden."

De afgelopen dagen was het overdag gemiddeld zo'n 38 graden in Lyon en gisteren in het stadspark zelfs 40,5 graden. "Het is heel apart. Het is 's middags uitgestorven in de stad. En om de mensen 's avonds wat verkoeling te kunnen bieden blijven de parken langer open."

'Niemand klaagt er dan over'

De Nederlandse woont al vijf jaar in Lyon en zegt dat de temperatuur niet uitzonderlijk is, maar het tijdstip wel. "Normaal is het heet tussen 14 juli en 15 augustus, twee belangrijke Franse feestdagen. Niemand klaagt er dan over. Maar omdat het nu na 15 augustus is, vindt iedereen het nu heel bijzonder dat het zo heet is."

Vooral de nachten waren zwaar. "Omdat het nauwelijks afkoelt blijft het dan ook nog 25 graden. En als iedereen rond het binnenhofje in het appartementencomplex zijn ramen open heeft staan, hoor je alles van iedereen."

Op het Franse platteland hebben ze nu verkoeling en rust gevonden. "Hier hoor je alleen om de vijftien minuten een everzwijnenverdrijver afgaan. En natuurlijk de krekels."