Files bij Panamakanaal door droogte in regenseizoen

Het Panamakanaal is een cruciale vaarroute tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan. Het ligt boven de zeewaterspiegel, waardoor er veel water nodig is om schepen erdoor heen te laten gaan. Nu mogen er niet meer dan 32 schepen per dag doorheen, waar dit er normaal gemiddeld 36 zijn.

Aan beide kanten van het Panamakanaal ligt een file van schepen die wachten op toegang. Door droogte is de waterstand in het kanaal en het centrale Gatúnmeer laag, zó laag dat het tot grote vertragingen leidt in het scheepvaartverkeer.

"Het is niets anders dan een stuk ondergelopen bergland met een groot stuwmeer", legt voorzitter Cees de Keijzer van de World Ship Society Rotterdam uit. "Aan de ene kant ga je in drie trappen 26 meter omhoog. En aan de andere kant weer 26 meter omlaag. Daar heb je elke keer heel veel water voor nodig."

Panama zit midden in een regenseizoen, maar tot nu toe is er minder van te merken. Die regen is nodig om het door de bergen getrokken Panamakanaal van voldoende zoet water te voorzien. Daarbij is het Gatúnmeer ook belangrijk voor de drinkwatervoorziening in het land.

Van dit teruggeschroefde maximale aantal mogen slechts tien megaschepen de doorgang maken. Daarnaast kunnen die containerschepen, bulkcarriers en tankers ook minder vracht vervoeren, omdat de diepgang is beperkt. "De impact is echt groot", zegt Edwin Asveld van TransHeroes, een logistiek bedrijf dat containers boekt op vrachtschepen "Er liggen nu heel veel schepen te wachten. En dat zie je niet vaak."

Per schip is honderden miljoenen liters water nodig om op en neer te gaan door de sluizen. "Nu is de periode waarin het Gatúnmeer gevuld moet worden", legt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke de situatie uit. "Maar het is al maanden recorddroog in Panama. Door het weerfenomeen El Nino blijft de regen in Panama uit, en is het warm waardoor er meer water uit de stuwmeren verdampt."

Daarmee lijken de echte problemen voor het Panamakanaal nog te moeten komen, want de jaarlijkse droge periode in december moet nog beginnen. "De piek van El Nino moet over een paar maanden nog komen. Voor het Panamakanaal is dit probleem nog lang niet opgelost. Het kan nog maanden duren. Dat meer moet nu echt worden gevuld."

Suezblokkade

Hoewel de gevolgen tot nu toe beperkter zijn, doet de Panamadroogte denken aan de blokkade van het Suezkanaal in 2021. Door het vastlopen van de Ever Given lag een groot deel van het mondiale scheepvaartverkeer stil. Er kunnen nu weliswaar nog vaartuigen door het Panamakanaal, maar door de beperkingen wordt het goederentransport steeds meer geraakt.

File van gisteren voor het Panamakanaal via de website MarineTraffic, dat scheepvaartverkeer volgt: