Ook na de Tour blijft Philipsen sprintkoning: hij wint eerste rit Renewi Tour

Jasper Philipsen heeft de eerste rit in de Renewi Tour (voorheen Eneco Tour en BinckBank Tour) gewonnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was na een vlakke koers over 182,9 kilometer (van Blankenberge naar Ardooie) veruit de snelste in de massasprint.

Alessandro Covi, Jonas Rutsch, Cériel Desal, Aaron Van Poucke en Ludovic Robeet gingen er al vroeg vandoor en namen een voorsprong van 2.45 minuten. Op 18 kilometer van de meet werd Covi als laatste ingerekend.

Tour de France

Philipsen was in de Tour de France van dit jaar de beste sprinter: hij boekte vier ritzeges en won de groene trui. In Ardooie reed hij met overmacht naar z'n elfde overwinning van het seizoen ,voor Tim Merlier, Olav Kooij, Arnaud De Lie en Dylan Groenewegen.