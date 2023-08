Nieuwe misser bij Waternet, 730 mensen kregen onterechte aanmaning

Bij honderden mensen uit de omgeving van Amsterdam viel vorige week onterecht een aanmaningsbrief van Waternet op de mat. In de brief stond dat zij een onbetaalde rekening hadden en daarbovenop acht euro aanmaningskosten moesten betalen. Die kosten konden na twee weken oplopen tot 46 euro. Het gaat om een onbetaalde rekening van april 2021.

De 730 mensen waren niet op de hoogte dat zij die onbetaalde rekening hadden, schrijft NH Nieuws. Ze betalen hun rekening met een automatische incasso, waarbij het bedrag maandelijks wordt afgeschreven door Waternet. "Het is onze fout", zegt een woordvoerder van Waternet. "De mensen hadden een herinnering moeten krijgen, geen aanmaning."

Nieuw facturatiesysteem

De aanmaningskosten hoeven niet betaald te worden, maar de rekening wel. "In principe hebben ze twee jaar geleden een maand gratis gekregen, waar ze nog wel voor moeten betalen", aldus de woordvoerder. Waternet verstuurt de komende tijd excuusbrieven naar iedereen die de onterechte aanmaningsbrief heeft gekregen.

Het is al langer chaos bij het bedrijf. Waternet stapte in 2021 over naar een nieuw facturatiesysteem en dat gaat gepaard met problemen. Begin dit jaar kwam naar voren dat Waternet nog voor meer dan een kwart miljoen euro aan achterstallige belastingen moet innen, wat zorgt voor een flinke belastingverhoging. Bovendien werden duizenden Amsterdammers vorig jaar de dupe van verkeerde afschrijvingen door het bedrijf. Bij sommige mensen werd veertien keer het vereiste bedrag afgeschreven.

Visdeurbel

Waternet ontstond in 2006 uit een samenvoeging van de watertaken van de gemeente Amsterdam (riolering, drinkwatervoorziening) en het waterschap (dijken, gemalen). De eerste directeur, Roelof Kruize, had grote plannen die ten koste zouden zijn gegaan van de basistaken. Zo kwam er een visdeurbel, maar voor noodzakelijke taken als onderhoud en ict-beveiliging zou weinig aandacht zijn geweest. Kruize bleef tot begin 2022 aan.

Zijn opvolger was Annelore Roelofs, die na nog geen elf maanden haar functie neerlegde. Koen de Snoo moet nu als nieuwe directeur orde op zaken stellen.