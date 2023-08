Wel of geen regenbanden bij GP Zandvoort? Hi-tech-systeem helpt Formule 1

Maar het is voor de organisatie ook belangrijk om over die informatie te beschikken om zo de veiligheid van het publiek te kunnen waarborgen, bij de voorspelling van extreem weer bijvoorbeeld.

'Wisselvallig weer, maar races gaan niet worden stilgelegd'

NOS-weerman Marco Verhoef verwacht dat de coureurs komend weekend met wisselende omstandigheden te maken gaan krijgen. "Het is op vrijdag, zaterdag en zondag wisselvallig weer in Zandvoort. Ook gaat het op zaterdag en zondag wat meer waaien."

"De buitenactiviteit is er waarschijnlijk met name op de momenten dat er wordt geracet, maar dat komt ook vooral omdat het in de middag warmer wordt, waardoor de kans op regen toeneemt. Het wordt tijdens de race een graad of 20", aldus Verhoef.

Hij verwacht niet dat de Noord-Hollandse kust te maken zal krijgen met extreem weer. "Dit lijken mij geen buienactiviteiten te gaan worden waardoor de races gaan worden stilgelegd."