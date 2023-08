Opnieuw lichte aardbeving bij Winde in Drenthe

In het Drentse dorp Winde, zo'n 20 kilometer ten zuiden van de stad Groningen, is opnieuw een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,7 en was op een diepte van 3 kilometer, meldt het KNMI.

Gisteravond pikten de seismometers van het KNMI ook een aardbeving op in Winde. Die beving had een kracht van 1,6. Of mensen de bevingen hebben gevoeld is niet bekend. Volgens het KNMI zitten ze wat kracht betreft op de rand van wat voelbaar is.

Beide bevingen zijn veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Vlak bij het dorp liggen een aantal gasvelden. De beving van gisteravond is gelokaliseerd op de rand van een gasveld. Op 1 oktober gaat de gaskraan in Groningen, zestig jaar na het begin van de gaswinning, definitief dicht.

33 schademeldingen

In Winde zijn niet vaak aardbevingen. De laatste voor die van gisteren was in september 2020. Die was met een kracht van 1,8 iets zwaarder. Daarna kwamen er 33 schademeldingen binnen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), meldde RTV Drenthe destijds. Of de bevingen van gisteren en vandaag ook schade hebben veroorzaakt is nog niet bekend.