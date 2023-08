Zestien uur vast in een kapotte kabelbaan: 'We dachten dat we zouden sterven'

Omwonenden schakelden de hulpdiensten in. De Pakistaanse omroep Geo TV had ondertussen contact met een van de inzittenden. "We hebben niet eens drinkwater hier", vertelde de 20-jarige Gulfaraz vanuit de lift. Hij zei dat iemand met hartproblemen bewusteloos was geraakt.

"We voelden plotseling een schok. Het gebeurde allemaal zo snel dat we dachten dat we allemaal zouden sterven", zegt Sharif tegen internationaal persbureau AP.

Het speelde zich allemaal af in het bergachtige gebied Battagram. De inzittenden, zes kinderen tussen de 10 en 16 jaar en twee volwassenen, waren in de vroege ochtend met de kabelbaan onderweg naar school toen een van de twee kabels waaraan de lift hing afbrak.

De 15-jarige Osama Sharif spreekt van een wonder. Zestien uur lang bungelde hij met zeven anderen op zo'n 300 meter hoogte in een kapot kabelbaanbakje in de Pakistaanse bergen, waarna zij uiteindelijk gered konden worden. Volgens het Pakistaanse leger was de reddingsactie "uiterst spannend en gevaarlijk".

Hulpdiensten gebruikten schijnwerpers. Via de kabel die nog intact was tokkelden de reddingswerkers naar de lift. Diep in de nacht wisten ze de laatste inzittenden in veiligheid te brengen.

Kabelbanen door bewoners gebouwd

Waardoor de kabel afbrak, is niet duidelijk. Vandaag heeft de politie twee mannen gearresteerd. Volgens de Pakistaanse krant Dawn gaat het om de eigenaar en een medewerker van de kabelbaan.

In de bergachtige gebieden in Pakistan worden vaker kabelbanen gebruikt. Lokale bewoners bouwen deze in veel gevallen zelf, bijvoorbeeld van oude auto's. De lokale politie vertelde de BBC dat een bewoner van de regio toestemming had gekregen om de desbetreffende kabelbaan te bouwen.

Volgens een leraar uit Battagram wordt de lift dagelijks door tientallen leerlingen gebruikt. "Vanwege het gebrek aan wegen hebben zij geen andere keuze als ze naar school willen gaan", zegt hij tegen lokale media.

Enige manier om op school te komen

Ata Ullah, die ook gered moest worden uit de kabelbaan, zegt tegen AP dat hij geen andere optie ziet dan de kabelbaan weer te gebruiken, hoewel hij bang is. "Het is de enige manier om naar school te komen. Ik ga weer naar school als de kabelbaan is gerepareerd."

Ongelukken met zulke kabelbanen komen vaker voor in Pakistan. In 2017 kwamen tien mensen om het leven toen een lift afbrak en het ravijn in stortte. Afgelopen december werden twaalf kinderen gered, nadat zij vast waren komen te zitten boven een rivier.

Na de reddingsactie heeft interim-premier Anwaar ul Haq Kakar zijn diensten de opdracht gegeven om alle kabelbanen in Pakistan te laten inspecteren.