Uitbraak salmonella in VS: 'Kus en knuffel niet met schildpad'

Inwoners van de Verenigde Staten krijgen het dringende advies om geen kleine schildpadden te kussen of te knuffelen vanwege een uitbraak van salmonella die verband zou houden met de dieren.

Ten minste 26 mensen in elf staten zijn door een besmetting met de bacterie ziek geworden, melden Amerikaanse media. In totaal zijn negen mensen met klachten opgenomen in ziekenhuizen. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de besmettingen.

Het is bij wet verboden om kleine schildpadden als huisdieren te verkopen of deze te vervoeren, omdat ze veel ziektes hebben veroorzaakt, vooral bij jonge kinderen, aldus het Amerikaanse nationale gezondheidsinstituut CDC.

In de uitwerpselen

Het gaat specifiek om schildpadjes met een schild kleiner dan 10 centimeter. Ondanks het verbod worden de dieren soms illegaal op internet aangeboden, op markten of langs de weg.

Volgens het instituut kan er in de uitwerpselen van schildpadden salmonella zitten, zelfs als de dieren er gezond en schoon uitzien. De ziektekiemen kunnen zich gemakkelijk verspreiden naar het lichaam van de dieren, het water waarin ze leven en hun verdere leefomgeving.

Het CDC zegt dat mensen ziek kunnen worden als ze een schildpad met salmonella of iets uit zijn omgeving aanraken, en vervolgens met ongewassen handen aan hun mond of voedsel zitten.

Uit de keuken

Mensen die besmet zijn met salmonella kunnen last krijgen van diarree, koorts en buikpijn. De symptomen kunnen vanaf zes uur na een besmetting optreden. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar, volwassenen boven de 65 en mensen met een zwak immuunsysteem kunnen heftig op salmonella reageren.

Het CDC raadt mensen aan om goed hun handen te wassen nadat ze hun schildpad hebben aangeraakt, eten hebben gegeven of de leefomgeving van het dier hebben schoongemaakt. Behalve het advies om de dieren niet te knuffelen of te kussen, raden deskundigen aan om niet in de buurt van de schildpadjes te eten of te drinken en de dieren weg te houden uit de keuken.