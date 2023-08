NOS-correspondent David Jan Godfroid stopt na bijna 25 jaar

Journalist David Jan Godfroid stopt na bijna 25 jaar als correspondent voor de NOS in Oost-Europa. Hij kampt met de chronische longziekte COPD en is daardoor al maanden uit de running. Hoewel het momenteel wat beter gaat, kan hij zijn werk niet hervatten.

Godfroid was sinds 1999 afwisselend correspondent in Belgrado en Moskou. Hij deed vanuit Belgrado verslag van de Kosovo-oorlog in 1999, de val van president Milosevic in 2000 en de arrestatie van de Servische oorlogsmisdadigers Karadzic (2008) en Mladic (2011).

Vanuit Moskou deed Godfroid onder meer verslag van de bloedige gijzeling op een school in Beslan (2004) en de Oranjerevolutie in Oekraïne in datzelfde jaar. In 2014 waren er de Maidanrevolutie in Oekraïne, de annexatie van de Krim en het neerhalen van vlucht MH17 en vorig jaar versloeg hij voor de NOS de oorlog in Oekraïne.