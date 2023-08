Drie verdachten opgepakt voor beleggingsfraude van 56 miljoen euro

De financiële opsporingsdienst FIOD heeft drie verdachten opgepakt uit de gemeenten Tiel en Oosterhout wegens beleggingsfraude. Het gaat om een vrouw van 37 en twee mannen van 31 en 39. Er is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto's, luxegoederen, contant geld, goud en sieraden van de drie.

Ze worden alledrie verdacht van verduistering en witwassen, maakt de FIOD bekend. De vrouw wordt ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrifte. Ze zou met mooie beloftes 56 miljoen euro in beheer hebben gekregen.

Verschillende consumenten hadden bij de Autoriteit Financiële Markten een melding gedaan over mogelijke fraude. De vrouw spiegelde bij de bedrijven Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV beleggingen voor met een rendement van 10 tot 12 procent per maand.

Dollars en goud

"Zij houdt geïnteresseerden voor dat zij dit rendement kan behalen met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud", meldt de FIOD. "Op jaarbasis betekent dit dat de inleg van beleggers met 200 procent zou kunnen renderen." De vrouw was hiermee zo'n twee jaar bezig.

De opsporingsdienst meldt dat een "aanzienlijk deel" van de inleg van klanten niet is besteed aan de beloofde investeringen, maar aan woningen, luxe auto's, dure (sport)paarden en cryptovaluta. Hoogstwaarschijnlijk zijn er valse facturen gebruikt en hadden de verdachten een netwerk van vennootschappen, zegt de FIOD.

Consumenten worden gewaarschuwd om niet te beleggen bij de drie bedrijven. Gedupeerden van de beleggingsfraude kunnen zich melden bij de FIOD.