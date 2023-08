1.500 meter-specialisten dichten Laros kansen toe in WK-finale: 'Brons? Waarom niet?'

Het tweetal kan het weten. Kulker (64) stond tijdens de WK van 1987 in Rome in de finale van de 1.500 meter en finishte als negende. Liefers (45) streed op hetzelfde nummer tweemaal om de wereldtitel. In 2001 werd hij in Edmonton eveneens negende. Twee jaar later werd in Parijs de zevende plek zijn deel.

Geen afstand in de atletiek zo mooi, veelzijdig en onvoorspelbaar als de 1.500 meter, zeggen Han Kulker en Gert-Jan Liefers in koor. "Het is de ultieme strijd van man tegen man."

Wedstrijdinzicht

Anno 2023 zijn in Boedapest alle ogen gericht op Niels Laros. De 1.500 meter, het tactische steekspel over iets minder dan vier ronden, is de speeltuin van de 18-jarige Brabander. Als iemand in staat is op dat onderdeel tot het podium te reiken, dan is hij het wel. Volgens Kulker beschikt de WK-debutant over alle wapens die daarvoor nodig zijn.

"Hij is tactisch heel erg goed en heeft een sterk eindschot. Die laatste 80 meter moet je even naar voren kunnen springen en dat deed hij in de halve finale heel goed. Hij zat een beetje klem in die binnenbaan. Dat hij toch naar voren weet te lopen, vraagt om feeling en inzicht. Waar komt de ruimte? Wie versnelt? Wie heeft het zwaar? Dat is wedstrijdinzicht. Zoiets is niet te trainen, dat moet je van nature hebben."