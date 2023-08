COA wil te snel, gemeente handhaaft regels bij verbouwing azc Albergen

Het wil maar niet vlotten met de verbouwing van een voormalig hotel tot asielzoekerscentrum in Albergen, in Twente. Nadat het werk eerder tot twee keer toe gedwongen was stilgelegd, heeft de gemeente het COA nu een boete van 15.000 euro opgelegd.

Bij een controle ontdekte de gemeente onlangs dat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers de gevelplanken van een schuurtje bij het gebouw had gesloopt. De papieren daarvoor waren niet op orde, meldt RTV Oost. Zo werd er geen (verplichte) sloopmelding gedaan. Ook is er geen rapport overlegd over de mogelijke aanwezigheid van asbest.

Bij een nieuwe overtreding zal de gemeente de boete verdubbelen: "Het college heeft ervoor gekozen om met een nieuwe, hogere dwangsom te dreigen, omdat van de eerdere dwangsom een te geringe prikkel is uitgegaan om de regels na te leven."

Vernieuwing elektriciteit

Ruim een jaar geleden kondigde staatssecretaris Van der Burg aan dat er 150 asielzoekers worden opgevangen in Albergen. Dat stuitte op kritiek en protesten van inwoners van het dorp. Die kritiek is na een jaar niet verstomd: een paar weken geleden werd nogmaals geprotesteerd.

Deze maand legde de gemeente de verbouwing al een paar weken stil omdat het COA was begonnen met het vernieuwen van de elektriciteit in het pand, terwijl de vergunning nog niet helemaal rond was. Er kon nog bezwaar tegen de vergunning worden gemaakt. Pas toen de bezwaartermijn was verlopen, mocht het COA aan de gang.

In juni had de gemeente ook al een bouwstop afgekondigd, toen omdat er zonder vergunning afvoerpijpen waren geplaatst. Het COA was in de veronderstelling dat de afvoerpijpen buiten de vergunning vielen.

Voortdurend overleg

"Er is voortdurend overleg, maar het is wel zo dat er in het werk fouten worden gemaakt", reageert een woordvoerder van het COA. "We moeten vaststellen dat dit is gebeurd en we zijn ons ervan bewust dat dit voor de toekomst niet meer moet gebeuren."

Dat de gemeente met een dwangsom van tienduizenden euro's dreigt, noemt het COA vervelend. "Het is tegelijkertijd ingewikkelde materie, want dit soort zaken zijn in de praktijk van het bouwen niet zwart en wit. Maar we gaan met de gemeente nader in overleg. Niemand zit erop te wachten dat overheden hetzelfde willen, maar niet dezelfde koers varen."