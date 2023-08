Nederlandse ijshockeysters doen goede zaken op WK en winnen knap van Oostenrijk

De Nederlandse ijshockeysters hebben op het WK in divisie 1A (tweede niveau) in het Chinese Shenzhen een knappe zege uit het vuur gesleept. De formatie van coach Marco Kronenburg versloeg het sterker geachte Oostenrijk met 2-1.

Oostenrijk staat vier plekken hoger op de wereldranglijst dan Nederland en creëerde ook veel meer schoten op doel. Goalie Eline Gabriele weerde zich echter sterk en in de tweede periode zette aanvoerster Savine Wielenga Oranje op 1-0. De eerste poging belandde nog op de helm van de goalie en in de rebound was het raak.

Niet veel later moest Gabriele toch de 1-1 toelaten. In de derde periode zorgde Bieke van Nes met een prachtige tip-in echter alsnog voor de overwinning.

Tweede zege

Het is voor Nederland de tweede zege op het toernooi. Eerder werd Slowakije met 3-0 verslagen. Zondag was Denemarken met 6-1 te sterk. Donderdag speelt Nederland tegen Noorwegen. Later wacht nog China.

De nummers één en twee van de poule promoveren. Nederland staat nu derde.