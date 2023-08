'Ziek van zenuwen' bereikt Jiya bij WK-debuut halve finales 200 meter

Tasa Jiya heeft zich op de WK atletiek in Boedapest geplaatst voor de halve finales op de 200 meter. Jiya maakte haar debuut op een WK en sprintte naar een tijd van 22,97 en finishte daarmee als derde in haar serie.

Na afloop gaf ze toe dat ze behoorlijk nerveus was. "Het is mijn eerste grote race. Ik was echt ziek van de zenuwen. Dat was al nieuw voor mij, want ik ben eigenlijk nooit zenuwachtig en nu opeens wel. Dus ik ben een ervaring rijker", aldus de 25-jarige Jiya.

'Ander soort druk'

Jiya denkt dat de zenuwen kwamen doordat ze ineens heel veel te verliezen had. "Ik wist dat wanneer ik een slechte race zou lopen, ik er meteen uit zou liggen. Dat is toch een ander soort druk. Je wilt groeien in een toernooi."

Volgens de sprintster zal ze nu meer ontspannen toeleven naar de halve finales. "Ik ben nu ook beter gewend aan de omstandigheden. Het viel me vandaag toch een beetje tegen met de hitte. De laatste dagen heb ik tegen iedereen lopen opscheppen dat ik geen last heb van de warmte. Nou, hier is mijn karma, want vandaag ging ik een paar keer bijna knock-out."

"Ik heb het allemaal moeten ervaren, maar het is wel heel leuk", vertelt Jiya met een lach op haar gezicht. "Ik heb al een paar keer tranen in mijn ogen gehad, dat ik me realiseerde dat ik op een WK sta. Het is zo groots, zo mooi. Heb het de afgelopen jaren vanaf de bank mee moeten krijgen en nu sta ik er zelf. Heel bijzonder."