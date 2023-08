Vanavond op tv: Voldoende gas deze winter? • Spanje woedend om 'WK-kus' • Oversterfte door extreme hitte?

De kou leek enigszins uit de lucht nadat de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, maandag excuses had gemaakt voor de ongevraagde kus op de mond die hij gaf aan de kersverse wereldkampioene Jenifer Hermoso. Maar Spanje is nog niet klaar met het voorval. En er blijkt vaker sprake van opmerkelijk gedrag bij Rubiales. Zo dook er op sociale media een video op van een feestvierende Rubiales, die op de tribune in het bijzijn van de Spaanse koningin zichzelf in zijn kruis grijpt om de wereldtitel van de Spaanse vrouwen te vieren.

Oversterfte door extreme hitte?

De temperatuur op aarde was in honderdduizend jaar niet zo hoog als in juni en juli. En ook in augustus sneuvelen alle temperatuurrecords. De schaduwkant van die hitte is bekend: het veelal vroegtijdig sterven van met name ouderen. We duiken vanavond in de cijfers van de oversterfte in Europa.