Vanavond op tv: Voldoende gas deze winter? • Spanje woedend om 'WK-kus' • Crisis Nagorno-Karabach

De kou leek enigszins uit de lucht nadat de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, maandag excuses had gemaakt voor de ongevraagde kus op de mond die hij gaf aan de kersverse wereldkampioene Jenifer Hermoso. Maar Spanje is nog niet klaar met het voorval. En er blijkt vaker sprake van opmerkelijk gedrag bij Rubiales. Zo dook er op sociale media een video op van een feestvierende Rubiales, die op de tribune in het bijzijn van de Spaanse koningin zichzelf in zijn kruis grijpt om de wereldtitel van de Spaanse vrouwen te vieren.

Crisis Nagorno-Karabach

In Nagorno-Karabach dreigt een voedselcrisis sinds Azerbeidzjan de enige toegangsweg naar de Armeense enclave heeft afgesloten. De Armeense enclave in Azerbeidzjan is al meer dan 30 jaar het onderwerp van conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Even leek een diplomatieke oplossing in zicht, maar de crisissfeer is teruggekeerd waardoor de bevolking kampt met een humanitaire crisis. Oost-Europadeskundige Bob Deen vertelt in de studio over dit vergeten conflict.