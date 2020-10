Veel vragen over quarantaine bij hulplijn • 'Patiënten willen omstreden coronamedicijn'

Door de tweede golf zijn steeds meer films opnieuw uitgesteld. De première van Wonder Woman is al drie keer naar achteren geschoven en de regisseur van de film, Patty Jenkins, vreest dat de blijvende gevolgen voor bioscoopfilms.

Ze is bang dat studio's in Hollywood niet meer investeren in bioscoopfilm en zich helemaal gaan richten op films en series voor streamingdiensten. "Als we hiermee stoppen, dan kunnen we dat niet terugdraaien", zegt ze in een interview met persbureau Reuters. "We kunnen het bioscoopbezoek voor altijd verliezen."

Behalve Wonder Woman zijn ook de premières uitgesteld van onder meer de nieuwe Bond-film No Time To Die, de remake van Dune en The Batman.