Kabinet denkt na over schrappen koopavonden • 1070 coronapatiënten in het ziekenhuis

Een rechtbank in Madrid heeft de afsluiting van Madrid en negen randgemeenten naar de prullenbak verwezen. De "rechten en fundamentele vrijheden" komen door de afgrendeling te veel in het geding, oordeelt het hof. Zo'n afsluiting is volgens het hof alleen gerechtvaardigd wanneer de noodtoestand wordt uitgeroepen.

Door de uitspraak is de afgrendeling van de tien steden niet van tafel, al kunnen Madrilenen in principe nu niet meer beboet worden als ze toch besluiten hun steden uitrijden. "Je kunt dit weekend een uittocht verwachten. Komende maandag is het een feestdag in Spanje, waardoor veel mensen een lang weekend voor de boeg hebben", zegt correspondent Rop Zoutberg.

Vorige week dwong het Spaanse ministerie van Volksgezondheid Madrid en de negen gemeenten tot de afsluiting vanwege de coronabesmettingen in de regio. De uitspraak van vandaag staat los van de zaak die het deelstaatbestuur aanspande tegen het ministerie. "Hoe dan ook is het schrappen van de afgrendeling een behoorlijke streep door de rekening van het ministerie", zegt Zoutberg. "In het vonnis wordt de regering letterlijk verweten dat ze niet met betere wetgeving is gekomen om de pandemie te bestrijden."

Het is nog onduidelijk of het ministerie in beroep gaat.