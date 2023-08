Storing voorbij, treinverkeer rond Rotterdam Centraal weer op gang

Een grote stroomstoring heeft het treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal urenlang vrijwel stilgelegd. Rond 10.45 uur werd het station per trein vrijwel onbereikbaar door een kabelbreuk. Rond 13.30 uur kon ProRail de storing verhelpen en kwam het treinverkeer rond Rotterdam weer op gang.

Bij graafwerkzaamheden bleek dat een kabel was geraakt die van belang is voor de stroomvoorziening van het elektronische beveiligingssysteem.

"De storing zat in het elektronische beveiligingssysteem", zegt Martijn de Graaf van ProRail bij Rijnmond. "Dat systeem hebben we nodig om de treinen veilig te laten rijden, dus zodra daar een storing in zit, mag een trein niet rijden." Toen het lek eenmaal boven was, kon ProRail de boel snel herstellen.

Nog een storing

Eerder vanochtend was er al sprake van een storing van een half uur in Rotterdam. Daardoor konden geen treinen rijden tussen Rotterdam Centraal en Gouda, Schiedam Centrum en Schiphol Airport. Even later waren er ook gevolgen voor treinen uit Amsterdam, Breukelen en Breda. Korte tijd zette NS bussen in.

Inmiddels rijden er weer stoptreinen van en naar Rotterdam Centraal. Intercity's zullen rond 15.00 uur weer volgens het spoorboekje rijden.