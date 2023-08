Spanning stijgt in India: wordt de tweede maanlander wel een succes?

India hoopt het vierde land te worden dat erin slaagt om een vaartuig op de maan te laten landen. De onbemande maanlander van de Chandrayaan-3 moet vandaag aankomen op de zuidpool van de maan. De VS, Rusland en China landden al eerder op de maan. Een landing op de maan is niet vanzelfsprekend. India deed in 2019 een poging met de voorganger van de Chandrayaan-3. Die crashte op het maanoppervlak.

Waar te volgen? De landing van de Chandrayaan-3 staat gepland voor iets na 14.30 uur. De Indiase krant Times of India heeft een liveblog en de Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO start om 13.50 uur Nederlandse tijd een livestream van de landingspoging.

Als het de maanlander Vikram lukt om een zachte landing te maken, begint er een onderzoek naar de delen van de zuidpool van de maan die altijd in de schaduw liggen. Aan boord van de maanlander is een roverwagentje waarmee over de maan kan worden gereden om foto's te maken en data te verzamelen. India wil onder andere meer te weten komen over maanbevingen en over mineralen en stoffen aan het oppervlak zoals ijs. Daarbij gaat het ook over prestige, zegt directeur Artemis Westenberg van Explore Mars, een organisatie die bemande Marsvluchten propageert. "India wil laten zien dat het hoort bij de top van de landen op het gebied van technologie", zegt Westenberg in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarnaast wil het land ook dat hierdoor meer kinderen wiskunde en technische vakken gaan studeren." De VS, Rusland en China wisten meermaals een vaartuig op de maan te laten landen:

India wist eerder ook succes te boeken. De maansonde Chandrayaan-1 vond in 2008 het bewijs dat er water en ijs aanwezig zijn op de maan. Deze sonde vloog bijna een jaar lang rond de maan, maar landde er niet. Het bewijs voor water en ijs is een belangrijke ontdekking, zegt Westenberg. "Het idee is dat als we mensen naar de maan sturen, het handig is dat er water is. Hoe meer je niet hoeft mee te sturen, hoe minder brandstof het kost om die raket daar te krijgen. En water is ook prettig om dingen te kunnen bouwen. Bij de meeste industriële processen zit meestal wel ergens water in het systeem." De maan is ook geschikt voor ander wetenschappelijk onderzoek, zegt Westenberg. "Het is relatief gezien dicht bij de aarde en je kunt er het ontstaan van ons eigen zonnestelsel onderzoeken en dus ook het ontstaan van onze eigen planeet. Dat soort onderzoek blijft interessant." Vorige maand werd de Chandrayaan-3 gelanceerd: