Amerikaanse kustwacht redt gestrande Duitser op onbewoond eiland

De Amerikaanse kustwacht heeft op de Bahama's een Duitser gered van een onbewoond eiland. De man was met zijn boot in de problemen gekomen en verbleef noodgedwongen drie dagen op Cay Sal, een onbewoond eiland tussen de Amerikaanse staat Florida en Cuba. Eerder meldde de kustwacht dat het om een Nederlander ging.

De reddingsactie vond vorige week al plaats, maar nu pas heeft de kustwacht bekendgemaakt dat de geredde man een 64-jarige Duitser is. Hij werd vanuit de lucht opgemerkt omdat hij lichtkogels afvuurde. Ook had hij groot 'SOS' in het zand geschreven.

De kustwacht dropte vervolgens vanuit de lucht eten, water en een radio om contact met de man te leggen. Hij kon uiteindelijk met een boot van de kustwacht worden opgepikt.

Op beelden is te zien dat hij ook een provisorisch verblijf voor zichzelf had gebouwd op het eiland.