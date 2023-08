Dammers in sportschool richting WK: 'Mij kun je marathon laten lopen'

En dus hangen de beste dammers van Nederland, Jan Groenendijk en Martijn van IJzendoorn, in de rekken. Planken, optrekken, buikspieroefeningen, gewichten tillen. En een zaaltje verderop kraken ze gebogen over een bord de hersenen.

"Dus je moet gewoon in perfecte conditie zijn. Anders zak je aan het eind van het toernooi weg, dan blijf je niet meer scherp. Je moet het zien alsof je de hele dag rijexamen doet, of je belangrijkste examen op school, dat vergt veel. Je moet fysiek in orde zijn."

Van IJzendoorn, de als nummer twee geplaatste dammer straks op Curaçao, ziet ook het belang van fit zijn. "Ik geloof in gezond lichaam, gezonde geest. Ik merk dat ik door het sporten ook heel snel mentaal herstel."

Dat mentale herstel is essentieel, want met negentien speelrondes in zestien dagen wordt veel van de dammers gevraagd.

'Weten dat we sterk zijn'

Nederland reist met een sterke groep hersenen af naar Curaçao. Groenendijk, Van IJzendoorn, Wouter Sipma en Jitse Slump vormen samen met de Let Guntis Valneris (de nummer drie) de top-5 van de plaatsingslijst. Zij gaan strijden om de wereldtitel van Nederlander Roel Boomstra, die gestopt is als profdammer.

Het vertrouwen bij de Nederlandse ploeg van bondscoach Rick Keurentjes is groot. "We weten dat we sterk zijn, we hebben een ontzettend sterk team, we gaan ervoor dat ze één tot en met vier worden. Hoe ze de plaatsen gaan verdelen, moeten ze onderling maar uitzoeken."