Griekse branden houden aan, buitenwijk van Athene geëvacueerd

In het noordoosten van Griekenland en rond de hoofdstad Athene is de brandweer nog altijd bezig om grote branden onder controle te krijgen. Duizenden inwoners van Ano Liosia, een buitenwijk ten noordwesten van de hoofdstad, zijn opgeroepen om te vertrekken en de brandweer probeert daar te voorkomen dat huizen in vlammen opgaan.

Gisteren werden in de regio Evros in een bos dicht bij de grens met Turkije achttien lichamen gevonden. Een forensisch team heeft vastgesteld dat het gaat om 16 mannen en 2 jongens. Ze werden in groepjes van twee à drie mensen gevonden, niet ver van elkaar. Een aantal van hen werd gevonden in een schuur, vermoedelijk probeerden zij te schuilen voor het opkomende vuur.

Vanwege de verbrande staat van de lichamen hebben de Griekse autoriteiten de slachtoffers nog niet kunnen identificeren. Omdat de personen ook niet als vermist zijn opgegeven, gaat het vermoedelijk om migranten. De lichamen worden vandaag naar een ziekenhuis gebracht voor autopsie en identificatie.