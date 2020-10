NOS Voetbalpodcast #117: 'Oranje zonder Frenkie de Jong is kwetsbaar geheel'

In de NOS Voetbalpodcast blikt presentator Jeroen Stekelenburg met commentatoren Jeroen Grueter, Jeroen Elshoff en Frank Snoeks terug op de oefeninterland tussen Nederland en Mexico.

In een matige wedstrijd verloor Oranje bij het debuut van Frank de Boer als bondscoach met 1-0. "Het Nederlands elftal draait een stuk minder als Frenkie de Jong niet meedoet", concludeert Grueter. "Hij laat het team draaien. Zonder hem is het een kwetsbaar geheel."

Snoeks zag ook een positief punt. "Luuk de Jong is een van de weinige spelers die in vorm is. Hij doet waar hij voor is, namelijk doelpunten maken. Bij Sevilla is hij aan het scoren geslagen. Toen hij werd ingebracht kwam er gif in de ploeg. Het is plan B-voetbal, maar soms moet je daar plan A van maken."