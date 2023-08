Ook in Zeeland vanaf zondag minder bussen door personeelstekort

Op veel plekken in Zeeland rijden vanaf zondag minder bussen. Connexxion heeft te weinig chauffeurs om de dienstregeling volledig rond te krijgen. Bij de regionale vervoerder is niet alleen sprake van een personeelstekort, maar ook van een hoog ziekteverzuim, meldt Omroep Zeeland.

Connexxion is de tweede vervoerder die deze maand ingrijpt in de dienstregeling, Vorige week maakte busmaatschappij Hermes in Eindhoven bekend dat de vakantiedienstregeling na komend weekeinde 'gewoon' blijft doorlopen. Ook daar rijden dus beduidend minder bussen dan normaal.

In Zeeland had Connexxion al plannen om het aantal bussen terug te brengen, vooral op plekken waar het niet druk is. Die plannen worden nu vier maanden naar voren gehaald.

Dat betekent dat een aantal eerste en laatste ritten vervalt en dat er, vooral in de weekenden, minder vaak wordt gereden in Middelburg, Vlissingen en op Tholen. Ook een groot aantal diensten doordeweeks en in de spits wordt geschrapt, bijvoorbeeld die tussen Borssele, 's Heerenhoek en Goes. De spitsdienst tussen Dreischor en Zierikzee, die vooral door scholieren wordt gebruikt, verdwijnt helemaal.

Tijdelijk

Connexxion zegt dat een deel van de wijzigingen tijdelijk zijn en dat ze worden teruggedraaid bij voldoende personeel. Toch is de provincie niet blij met het besluit. "Ik was zeer verrast dat de versoberde dienstregeling al op 27 augustus ingaat", zegt provinciebestuurder Harry van der Maas tegen Omroep Zeeland. "Ik vond het buitengewoon vervelend, maar als je blijft aanbieden wat we nu doen, krijg je gatenkaas door uitval van personeel. Dan liever zekerheid over een dienstregeling die je wel kunt aanbieden."

Van der Maas zegt dat hij een belangrijke voorwaarde heeft afgedwongen toen hij akkoord ging met het terugbrengen van het aantal bussen: "Daar waar geen bus meer rijdt kan de reiziger op kosten van Connexxion gebruik maken van de haltetaxi", benadrukt hij.

Of die haltetaxi daadwerkelijk een alternatief is, valt af te wachten. Voor de haltetaxi is een gebruikerspas nodig, het busje moet vooraf worden gereserveerd en rijdt lang niet overal. Connexxion zelf zegt dat reizigers in een aantal gevallen toch echt eigen vervoer moeten regelen.