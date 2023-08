De enige coureur die af en toe nog voor Verstappen rijdt heet Mayländer

"Nee, geen moment. Ik was volledig gefocust op een racecarrière met sportwagens. Ik wilde de 24 Uur van Le Mans winnen. Een heel andere tak van sport. Formule 1-coureur worden was een brug te ver: ik schopte het tot het voorprogramma. De Porsche Supercup, met mijn Nederlandse teamgenoot Patrick Huisman."

Meer dan 700 rondjes reed Mayländer inmiddels aan kop in de koningsklasse. "Als het goed loopt, praat niemand over me. Daar hou ik van."

Mayländer (52) nadert een mijlpaal. Bijna 25 jaar leidt hij het Formule 1-veld bij gevaar of na incidenten. Nu Max Verstappens renstal Red Bull Racing aan de lopende band races wint is, hij bij wijze van spreken de enige die hem af kan remmen.

Het mag niet te snel, maar ook niet te langzaam. Een spin of botsing is helemaal uit den boze. Ook deze week weer bij de Grand Prix van Nederland.

Oud-coureur Bernd Mayländer legt uit wat zijn vak inhoudt in aanloop naar de Formule 1-race in Zandvoort. - NOS

"In 1999 ging het balletje rollen. Ik had een race op Imola en werd er gepolst door autosportfederatie FIA. Hun vaste rijder was verhinderd. Of ik kon inspringen? Uiteraard zei ik ja. Over sommige dingen hoef je niet na te denken. In 2000 deed ik het hele F1-seizoen en ik ben nooit meer vertrokken. Ik voel me nu 30, dus ik kan nog minstens 25 jaar mee."

Was het een grote sprong?

"Natuurlijk was het wennen dat ik geen races meer kon winnen, maar de knop ging snel om. Ik besefte: dit is een sleutelrol op het gebied van veiligheid. Dat was spannend. Het is nogal imponerend als je voor het eerst op de startopstelling staat, met die F1-auto's achter je. Je moet foutloos opereren, maar dat maakt het ook extra gaaf."

"Coureurs kunnen doen wat ze willen, zolang ze me niet inhalen. Ze kennen de regels en weten precies hoe ver ze kunnen gaan. Daarom luisteren ze goed. We zijn professionals."

Zijn er coureurs die u liever niet vlak achter u heeft?

"Natuurlijk weet ik wie er in mijn spiegels zit. Ik ken het karakter van alle rijders. Het maakt mij niet uit of het Lewis, Max of Fernando is. Ik voel geen druk. Uiteindelijk zijn we een familie: tien teams, twintig coureurs, één circus. Zij vechten voor de wereldtitel, ik vecht voor hun veiligheid. Mijn auto is het voornaamste wapen om hun sport safe te houden."