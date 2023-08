Shovel rijdt in Betuwe dijk af en ramt huis, bestuurder gewond

Een shovel met aanhanger is gisteravond in Lienden, in de Betuwe, een dijk afgereden en heeft een woonhuis geramd. De bestuurder raakte gewond. In de woning bleef iedereen ongedeerd. Wel is er veel schade; een complete hoek van de woning is weggevaagd.

Omroep Gelderland meldt dat de shovel op de Rijndijk in het Betuwse dorp moest uitwijken voor een motorrijder. Daarbij raakte het gevaarte eerst het dijkhuis, voordat het met aanhanger en al op zijn kant in de tuin belandde.

De bestuurder van de shovel is naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het dijkhuis waren thuis, maar niet op de plek waar het ongeluk gebeurde. Zij dachten aanvankelijk dat er sprake was van onweer.

Onderzocht wordt nu of er draagmuren zijn geraakt bij de klap en of de dijkwoning gestut moet worden.