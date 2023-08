Shovel rijdt in Betuwe dijk af en ramt huis

Een shovel met aanhanger is gisteravond in Lienden, in de Betuwe, een dijk afgereden en heeft een woonhuis geramd. Alle betrokkenen kwamen er zonder verwondingen vanaf. Wel is er veel schade: een complete hoek van de woning is weggevaagd.

"Ik dacht dat we blikseminslag hadden", zegt Nico Fernhout, die al jaren in het dijkhuis woont, bij Omroep Gelderland. "Het was een ongelooflijk geluid, ik kan het niet nadoen. Mijn vrouw Conny zei: het is ons huis. Dus toen zijn we opgestaan en gaan kijken. Nou, we hoefden niet ver te lopen."

Het ongeluk gebeurde gisteren aan het begin van de avond. De 20-jarige bestuurder van de shovel met aanhanger heeft waarschijnlijk geprobeerd een aantal motorrijders te ontwijken en kwam daardoor zelf in moeilijkheden.

Het is steil

"Hij heeft op het randje van de weg moeten rijden en is toen met het achterwiel van de weggeraakt", zegt Henk Schelling namens het loonbedrijf waarvoor de bestuurder onderweg was. "Het volle gewicht van het voertuig kwam op de achterkant terecht. Het is daar zo steil, dus hij is zo naar beneden gegleden."

De bestuurder kon er niets aan doen, zegt Schelling. Fernhout, wiens woning vol werd geraakt, beaamt dat. "Hij heeft zijn best gedaan om ze te ontwijken en kon er niets aan doen."

Grote doos chocolade

De bestuurder van de shovel is inmiddels weer thuis. Aanvankelijk was de melding dat hij gewond was geraakt, maar dat is niet het geval. "Hij heeft enkel spierpijn", aldus Schelling. "We gaan vanmiddag maar even met een grote doos chocola langs, daar houdt hij van."

Het is niet de eerste keer dat het op de Rijndijk voor zijn huis misgaat, vertelt Fernhout. "We hebben eerder al een motorrijder gehad die hier over de kop vloog. Het wordt echt tijd dat ze hier iets aan gaan doen. Vooral aan die snelheid. Je kunt elkaar hier op zon- en feestdagen niet eens verstaan."

Bekijk hier de beelden van de ravage: