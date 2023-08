Wekdienst 23/8: India wil naar de maan • Hitte in Frankrijk

Eerst het weer: vandaag zijn er flinke zonnige perioden met in het binnenland wat vriendelijke stapelwolken. Er staat een matige westenwind, aan zee wordt het 23 graden tot 28 in het zuidoosten.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je verwachten?

India hoopt het vierde land te worden dat erin slaagt een vaartuig op de maan te laten landen. De Chandrayaan-3 werd vorige maand gelanceerd en komt naar verwachting vandaag aan op de zuidpool van de maan.

In Frankrijk geldt in negentien departementen code rood vanwege extreme hitte. In vrijwel de hele zuidelijke helft van het land worden temperaturen verwacht tussen de 35 en 40 graden.

In Den Haag onderhandelt het demissionaire kabinet over de begroting voor volgend jaar. Op de agenda staan grote, urgente problemen als armoedebeleid en koopkrachtreparatie.

Op het WK atletiek in Boedapest moet onder meer Sifan Hassan weer aan de bak. Ze loopt in de ochtend de series van de 5000 meter.

De Nederlandse hockeyers spelen om 17.15 uur hun laatste groepswedstrijd tegen Wales. Ze moeten winnen om zeker te zijn van een plek in de halve finales. De wedstrijd is live te zien op NPO 2, NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

De Belastingdienst heeft de As-Soennah-moskee onterecht onderzocht op gesjoemel met giften en zag islamitische instanties in het algemeen als frauderisico. Volgens de rechtbank kan discriminatie "niet worden uitgesloten". Dat schrijft NRC na een vonnis van de rechtbank in Den Haag, dat vandaag wordt gepubliceerd.

Door het onderzoek van de Belastingdienst verloor de As-Soennah-moskee in 2018 haar ANBI-status, waardoor giften niet meer als aftrekpost konden worden gebruikt. De moskee was van mening dat het onderzoek van de Belastingdienst bij hen werd uitgevoerd vanwege hun islamitische achtergrond. De rechter geeft hen daarin gelijk. Het onderzoek van de fiscus is daarom ongeldig verklaard en de moskee krijgt haar status terug.

De Belastingdienst richtte zich specifiek op islamitische organisaties, schrijft NRC. Zij zouden op grote schaal frauderen met giften, concludeerde het team dat ook ouders in de toeslagenaffaire als fraudeur bestempelde.

Ander nieuws uit de nacht:

CBS: flinke economische krimp in Groningen, verschillen tussen regio's groot: de economie kromp het afgelopen kwartaal met 13 procent ten opzichte van een jaar eerder. De afbouw van de gaswinning wordt als hoofdreden genoemd.

Burgemeester van Moskou meldt Oekraïense droneaanval op gebouw in Moskou: volgens de burgemeester was er een explosie en veel rook. Boven het westelijke deel van de regio Moskou zou het Russische leger een andere drone hebben neergehaald. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers.

PSV sleept gelijkspel uit vuur tegen Rangers in play-offs Champions League: de ploeg van trainer Peter Bosz kwam twee keer terug van een achterstand met doelpunten van Ibrahim Sangaré en Luuk de Jong: 2-2.

En dan nog even dit:

In een dierentuin in de Amerikaanse staat Tennessee is een zeldzame giraffe geboren, zonder vlekken. Volgens experts is het dier de enige effen gekleurde giraffe ter wereld. De laatste bekende vlekloze giraffe leefde ongeveer vijftig jaar geleden, vertelde dierentuindirecteur David Bright aan CBS News. Dat dier leefde begin jaren 70 in een dierentuin in Tokio.

Hoe het kan dat een giraffe zonder vlekken geboren wordt, is niet duidelijk. Het dier is volgens de dierentuin verder helemaal gezond. De vlekken van een giraffe dienen waarschijnlijk vooral als camouflage.

Bekijk beelden van de giraffe: