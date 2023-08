Belastingdienst onderzocht Haagse moskee onterecht

De Belastingdienst heeft de As-Soennah-moskee onterecht onderzocht op gesjoemel met giften en zag islamitische instanties in het algemeen als frauderisico. Volgens de rechtbank kan discriminatie "niet worden uitgesloten". Dat schrijft NRC na een vonnis van de rechtbank in Den Haag, dat vandaag wordt gepubliceerd.

Door een onderzoek van de Belastingdienst verloor de As-Soennah-moskee in 2018 haar ANBI-status, waardoor giften niet meer als aftrekpost konden worden gebruikt. De moskee was van mening dat het onderzoek van de Belastingdienst bij hen werd uitgevoerd vanwege hun islamitische achtergrond. De rechter geeft hen daarin gelijk. Het onderzoek van de fiscus is daarom ongeldig verklaard en de moskee krijgt haar status terug.

Toeslagenaffaire

De Belastingdienst richtte zich specifiek op islamitische organisaties, schrijft NRC. Zij zouden op grote schaal frauderen met giften, concludeerde het team dat ook ouders in de toeslagenaffaire als fraudeur bestempelde.

In een memo schreef dat team dat deze vorm van fraude zich met name zou voordoen binnen de islamitische gemeenschap. Deze aanname werd niet onderbouwd en toch startte het team meerdere onderzoeken, onder andere naar As-Soennah-moskee in Den Haag. Ook werd ingezoomd op donateurs met een dubbele nationaliteit. Donaties aan kerken werden niet gezien als risico, tenzij de gift "kwam van allochtonen".

De moskee is ondanks de winst in deze zaak niet tevreden, schrijft de krant. De Belastingdienst weigert namelijk openheid te geven over de reden van het onderzoek en de selectiecriteria. "Die zijn niet alleen voor ons van belang, maar ook voor onze donateurs."