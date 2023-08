Flinke economische krimp in Groningen, verschillen tussen regio's groot

In de provincie Groningen is de economie de afgelopen tijd flink gekrompen, meldt het CBS. Het gaat om een krimp van 13 procent afgelopen kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. In de overige provincies was sprake van een lichte groei of daling.

De afbouw van de gaswinning wordt genoemd als hoofdreden voor de opvallende economische krimp in Groningen. Als de gaswinning niet zou zijn meegenomen in de cijfers, was de economie gelijk gebleven, schrijft het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers.

In Drenthe, Gelderland en Zuid-Holland was afgelopen kwartaal sprake van groei noch krimp. In Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht was er 1 procent groei. In Zeeland, Overijssel en Limburg kromp de economie met ongeveer 1 procent.

Hoge energieprijzen

Op regionaal niveau waren er wel grote verschillen, stelt het statistiekbureau vast. Zo werd in industriegebieden de impact van hoge energieprijzen het meest gevoeld. Bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen. Daar kromp de economie met 7 procent. Ter vergelijking: in de overige Zeeuwse regio's was sprake van 1 procent economische groei.

Ook in industrieregio IJmond kromp de economie aanzienlijk, met 6 procent. Terwijl in dezelfde provincie, in Noord-Holland, Haarlemmermeer uitkwam op een toename van 2 procent. Dat was te danken aan het herstel van de luchtvaart op Schiphol na de coronaperiode.

Het CBS meldde vorige week dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,3 procent gekrompen is ten opzichte van het kwartaal ervoor. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie ook al en daarmee zitten we officieel in een recessie.