Wéér 2-2 in Glasgow, maar PSV kent geen angst: 'Volgende week afmaken'

Met hangen en wurgen sleepte PSV zondag een 2-2 gelijkspel tegen Rangers FC door de poorten van het kolkende Ibrox Stadium. Rangers-uit is voor geen enkel team een makkie en dus ook niet voor PSV, maar na het eerste van twee play-offduels is plaatsing voor de groepsfase van de Champions League nog zeer goed mogelijk. "Volgende week moeten we het afmaken", zei PSV-trainer Peter Bosz na afloop. Laat dat nou net zijn waar het vorig jaar misging, toen PSV onder Ruud van Nistelrooij ook tegen de Schotten het eerste duel in de play-offs met 2-2 gelijkspeelde en een week later in Eindhoven met 0-1 verloor. 'Nooit bang' Bosz zat toen nog bij Lyon, had niets met PSV te maken en wil dan ook niets weten van eventuele angst dat die zo belangrijke plaatsing voor Champions League-voetbal wéér misgaat. "Dit seizoen gaan we het halen, dat moet de instelling zijn." "Ik ben nooit bang voor iets. Het is slecht als je bang bent voor wat er kan gebeuren. Ik denk altijd: ga ervoor", zei de PSV-trainer.

"We kwamen hierheen om te winnen, dat heb je kunnen zien. We hebben de wedstrijd gedomineerd, maar de eerste helft kregen we te weinig grote kansen", analyseerde Bosz. "Maar je speelt wel in hun stadion." Halverwege - bij een 1-0 achterstand - vertelde Bosz zijn spelers dat hij vond dat ze goed voetbalden en dat ze niet 'het koppie' moesten laten hangen. Vertrouwen Hij had vertrouwen dat de goal vroeg of laat wel zou vallen. "We scoren altijd, dat heb je vandaag ook weer gezien. Alleen jammer dat je er ook twee tegen krijgt. In die zin ben ik teleurgesteld met het resultaat. Maar als je twee keer terug komt, toont de ploeg heel veel karakter." Waar Bosz in de eerste wedstrijden kritisch was op het eigen spel, was hij nu vooral positief. "De tweede helft hebben we weer dominant gespeeld."

Dat het toch in 2-2 eindigde, na een Schotse goal die veel weg had van buitenspel en een ietwat mazzelende met de schouder geraakte kopbal van Luuk de Jong, reist Bosz met "mixed feelings" terug naar Brabant. Tevredenheid over Dest Over de nieuwste aanwinst Sergiño Dest, gisteren was zijn eerste officiële werkdag in Eindhoven, had Bosz maar één gevoel. "Gisteren was zijn eerste training met de groep. Hij had al een connectie met Noa (Lang, red.). Als je niet met ons getraind hebt en je speelt een wedstrijd als vanavond: heel erg goed." Dest, de rechtsback die ook op links kan spelen, was tevreden met zijn spel. Maar: "Het ging allemaal wel snel natuurlijk. Ik kwam gisteren aan, een lange dag. Maar dit is modern voetbal."

