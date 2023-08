Van de Zandschulp verliest bij rentree, Griekspoor wel door in Winston-Salem

Botic van de Zandschulp heeft weinig plezier beleefd aan zijn rentree. De Nederlandse tennisser ging in Winston-Salem met 6-3, 7-5 onderuit tegen Omni Kumar. Gisteravond laat plaatste Tallon Griekspoor zich wel voor de derde ronde.

Het was voor Van de Zandschulp zijn eerste partij in ruim anderhalve maand. Door een enkelblessure kon hij die periode niet in actie komen.

Met de 21-jarige lucky loser Kumar leek Van de Zandschulp een ideale tegenstander te hebben getroffen. De Amerikaanse jongeling staat slechts 385ste op de wereldranglijst, de 27-jarige Van de Zandschulp bezet de 55ste plek.

Toch verloor de Nederlander meteen zijn eerste opslagbeurt, het zou de enige break in de eerste set blijven. In de tweede set kwam Van de Zandschulp wel een break voor, maar die gaf hij in de slotfase weer weg.

Acht keer verlies in negen partijen

Door zijn nieuwe nederlaag is Van de Zandschulp stilaan bezig aan een dramatische serie. Van zijn laatste negen partijen wist hij er slechts één te winnen. Vorig jaar reikte hij in Winston-Salem nog tot de halve finales, waardoor hij nu veel punten voor de ATP-ranglijst zal verliezen.