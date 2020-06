Malieveld Den Haag blijft grotendeels leeg, 37 arrestaties

Anders dan de vorige zondag is het grotendeels rustig gebleven op en bij het Malieveld in Den Haag. De politie was op rellen voorbereid en was aanwezig met tientallen busjes, politie te paard en ME. Het veld bleef goeddeels leeg, toch zijn 37 mensen opgepakt. De meeste arrestaties waren omdat mensen niet wilden vertrekken.

Op het Malieveld zou vandaag geprotesteerd worden tegen de coronamaatregelen, maar het protest werd vrijdag door burgemeester Remkes van Den Haag verboden. Het verbod hield gisteren stand bij de rechter. De actiegroep Viruswaanzin riep mensen daarna ook op niet naar het Malieveld te komen, maar toch kwamen er betogers, volgens de politie bij elkaar enkele honderden mensen. Burgemeester Remkes kondigde een noodbevel af om te voorkomen dat er toch grootschalig protest zou ontstaan.

De demonstranten werden al snel van het Malieveld gedrongen in de richting van het centraal station. Ook daar werden arrestaties verricht. Omliggende wegen werden afgesloten en ook op andere plekken in de Hofstad was er politie op de been. Halverwege de middag waren alle betogers vertrokken.

Protest was verboden

"Ik ben blij dat veel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om niet te komen", zegt politiechef Paul van Musscher. Hij spreekt van een "rustig en beheerst" beeld. "Maar enkele honderden mensen hebben de mening gehad toch te komen."

Burgemeester Remkes had het protest vrijdag verboden, uit vrees voor de volksgezondheid vanwege de verwachte hoge opkomst. Ook vreesde hij "ernstige wanordelijkheden", net als een week eerder. Toen liep een protest tegen de coronamaatregelen uit de hand en werden 400 mensen opgepakt.

De meeste arrestanten toen waren mensen die na de betoging niet wilden vertrekken. Ook werden charges door de ME uitgevoerd tegen voetbalsupporters, die van het Malieveld op weg waren gegaan naar de binnenstad.

Hooligans

Politiechef Van Musscher zegt dat het verschil met vorige week is, dat agenten van begin af aan mensen hebben aangesproken. "We hebben niet getolereerd dat mensen zich verzamelden op het Malieveld. Vorige week stonden daar duizenden mensen, met hooligans ertussen. Dat is vandaag voorkomen."

Er waren overigens wel hooligans, zegt de politiechef. "Enkelen zijn aangehouden, omdat ze niet weg gingen. Maar ook daarin is het beeld rustig."

Ook vandaag werden arrestaties verricht: