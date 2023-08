Eiting verliest arbitragezaak tegen Volendam; transfer naar Twente gaat (nog) niet door

Carel Eiting heeft de arbitragezaak die hij tegen FC Volendam aangespannen had om een transfer naar FC Twente af te dwingen verloren. Alle eisen van de Volendam-speler werden afgewezen door de arbitragecommissie van de KNVB.

De 25-jarige middenvelder en aanvoerder van de ploeg had een zaak tegen zijn huidige werkgever aangespannen om te bepalen of hij voor een gelimiteerd bedrag weg mag. Volgens Eiting, die al enige tijd op interesse van Twente kan rekenen, staat in zijn contract dat hij de club voor 400.000 euro mag verlaten.

Hoger bedrag Twente?

Door de uitspraak in de zaak, die vorige week donderdag diende, zal Twente nu een hoger bedrag moeten neerleggen wil het Eiting inderdaad inlijven.

Keje Molenaar, een van de advocaten van FC Volendam, zei vorige week dat Carel Eiting gewoon aanvoerder kan blijven als hij de zaak zou verliezen.