Hassan herpakt zich met WK-brons 1.500 meter, Van Klinken vierde met discus

De ambitieuze missie van Sifan Hassan bij de wereldkampioenschappen atletiek heeft de tweevoudig olympisch kampioene in elk geval een medaille opgeleverd. Na haar dramatische val zaterdagavond in de finale van de 10.000 meter veroverde de 30-jarige atlete dinsdagavond in Boedapest brons op de 1.500 meter. Faith Kipyegon prolongeerde haar wereldtitel. De Ethiopische Diribe Welteji veroverde zilver. Geen medaille Van Klinken Jorinde van Klinken greep net als vorig jaar bij de WK en de EK naast een medaille met de discus. Vorig jaar eindigde ze op beide titeltoernooien net naast het podium: vierde. Dat overkwam haar in Boedapest ook. Met haar vijfde poging (67,20 meter) stond ze in het klassement op een podiumplaats, maar dat veranderde in de slotfase. De wereldtitel ging uiteindelijk naar de Amerikaanse Laulauga Tausaga. Die bleef met een persoonlijk record van 69,49 meter haar landgenote en olympisch kampioene Valarie Allman (69,23 meter) maar net voor. De Chinese Feng Bin, titelverdedigster, verdreef Van Klinken van brons (68,20). "Een goede wedstrijd met een teleurstellend resultaat", zei de nummer vier. 'Ik kwam hier met de gedachte iedereen te verslaan. Het is zo zuur. Hier ging ik totaal niet voor. Het is, denk ik, de verste worp voor een vierde plaats op een WK ooit."

Hassan besloot vlak voor de WK in overleg met haar trainer Tim Rowberry op drie afstanden uit te komen. De 10.000 meter kende op de openingsdag een dramatische ontknoping. In duel met haar Ethiopische rivale Gudaf Tsegay knalde ze met de finish in zicht onderuit: weg goud, weg medaille. De dag na de val liep Hassan enigszins gehavend de halve finale van de 1.500 meter. Ze kwalificeerde zich probleemloos voor de eindstrijd. Woensdag komt ze nog uit op de 5.000 meter, waar ze zich via de series moet zien te plaatsen voor de finale.. Door de hitte in Boedapest is die race verplaatst van de ochtend- naar de avonduren. Het is haar laatste kans in Boedapest op een titel.

Het brons op de 1.500 meter maakte Hassan trots en blij. Na alle gebeurtenissen moest ze haar hoofd weer vrij maken. Daarnaast miste ze eigenlijk de pure snelheid voor de 1.500 meter. Hassan legde zich dit jaar toe op de marathon, maakte op die afstand een verbluffend en winnend debuut in Londen in april, maar in de trainingen lag de prioriteit niet bij snelheid. 'Dacht dat ik kansloos was' "Toen ik besloot om ook de 1.500 te doen heb ik naar de tijden van dit seizoen gekeken. Er werd dit seizoen heel hard gelopen, in de 3.54. Ik dacht dat ik kansloos was voor een medaille zonder al dat snelheidswerk in de training', zei ze lachend.

De tweevoudig olympisch kampioene spoelt de nare smaak van haar val op de 10.000 meter weg met brons op de 1.500 meter. "Ik kom van de marathon dit seizoen en miste pure snelheid. Dit is voor mij historisch." - NOS