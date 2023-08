Bol probleemloos naar WK-finale 400 meter horden, Bonevacia mist eindstrijd

In Boedapest ontbreekt titelverdedigster en wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin-Levrone op de 400 horden. De Amerikaanse zou al niet op de horden uitkomen in Hongarije omdat ze voor de 400 meter vlak koos, maar raakte geblesseerd in de aanloop. Bol is nu de gedoodverfde favoriete voor de titel.

Bol, de nummer twee van de WK van vorig jaar nam al vroeg in haar halve finale afstand van de concurrentie en finishte winnend in 52,95 seconden. Cathelijn Peeters eindigde als vijfde in haar race en is uitgeschakeld.

Liemarvin Bonevacia bleef niet lang na de race van Bol steken in de halve finales van de 400 meter. Hij eindigde als vijfde in zijn race in 45,23 seconden.

Donderdag is ook de Amerikaanse Dalilah Muhammad (33) niet van de partij. De olympisch kampioene van 2016 en vorig jaar derde op de WK bleef verrassend in de halve finale steken. Ze finishte in de race met Bol als vierde en haar tijd (54,19) was niet snel genoeg om tot de eindstrijd door te dringen.

Bol was niet de snelste in de halve finale. Dat was de Amerikaanse Shamier Little, die haar race won in 52,81. In die race finishte Peeters als vijfde in 54,63 seconden. Dat was haar op één na beste tijd van dit seizoen. "Ik had stiekem iets meer gewild. Ik had graag een persoonlijk record gelopen. Daar zit ik niet ver vanaf. Ik denk dat ik niet ontevreden hoef te zijn. Ik moet wat harder starten"', dacht de WK-debutante.

Bonevacia redt het niet

Bonevacia liep sterk in de series van de 400 meter en hoopte dat hij die lijn zou kunnen doortrekken in de halve finales. Een finaleplaats zat er dinsdagavond echter niet in. De Nederlandse recordhouder (44,48) bleef in zijn race op de vijfde plaats steken. Zijn tijd (45,23) was een stuk minder dan in de series, toen hij 44,78 noteerde.

Bekijk hier de reactie van Liemarvin Bonevacia: