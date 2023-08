UEFA straft Fenerbahçe: geen uitfans mee naar Twente in Conference League

De Turkse voetbalclub Fenerbahçe mag volgende week geen uitsupporters meenemen naar Enschede. De club speelt dan in de play-offs voor de Conference League een returnwedstrijd tegen FC Twente.

De UEFA straft de Turkse club voor ongeregeldheden van vorige week. Fans misdroegen zich toen in het stadion van NK Maribor in Slovenië. Vanwege rellen op de tribunes werd het duel even gestaakt.

Fenerbahçe heeft nog wel de mogelijkheid om in beroep te gaan. Donderdag speelt Twente in Istanbul de heenwedstrijd, daar zijn wel uitsupporters welkom.