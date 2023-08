Ethiopië onderzoekt meldingen van executies migranten samen met Saudi-Arabië

De berichten dat Saudische grenswachten honderden migranten zouden hebben gedood, worden volgens Ethiopië onderzocht. Dat zeggen de autoriteiten van het Afrikaanse land als reactie op beschuldigingen van Human Rights Watch.

In een gisteren gepubliceerd rapport wordt gesproken van systematische aanvallen op met name Ethiopische migranten aan de grens tussen Jemen en Saudi-Arabië. Overlevenden zeggen dat ze door Saudische grenswachten werden beschoten met kogels en explosieven. Van dichtbij werden mannen, vrouwen en kinderen doodgeschoten, verklaren tientallen ooggetuigen.

'Uitstekende relatie'

Het is belangrijk om "terughoudend te zijn met onnodige speculatie totdat het onderzoek is afgerond", zegt het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken op Facebook. De kwestie wordt in samenwerking met de Saudische autoriteiten onderzocht. "Ondanks de tragedie onderhouden de twee landen een uitstekende relatie", vermeldt de verklaring.

De VN heeft Saudi-Arabië al eerder vragen gesteld over de vele berichten van beschietingen van migranten in het grensgebied met Jemen. Riyad ontkende toen de beschuldigingen. Het regime heeft niet openlijk gereageerd op het rapport van de mensenrechtenorganisatie, maar een anonieme functionaris noemt het HRW-rapport tegen persbureau AP "ongefundeerd en niet gebaseerd op betrouwbare bronnen".