Nederlander vast in Zambia na vondst geld en goud in privéjet

In Zambia zit een Nederlander vast in verband met de vondst van miljoenen dollars en goudstukken in een privéjet.

Het vliegtuig vloog vanuit Caïro in Egypte naar Lusaka in Zambia. In het toestel vonden de opsporingsdiensten 5,7 miljoen dollar aan contant geld, ruim 127 kilo goud (dat na onderzoek nep bleek te zijn), vijf pistolen en een grote hoeveelheid ammunitie. De goudstukken bleken te bestaan uit een mengsel van andere metalen, met een coating van goud.

Consulaire bijstand

Het hoofd van de Zambiaanse drugshandhaving zei op een persconferentie in Lusaka dat er tien mensen zijn aangehouden. Naast de Nederlander zijn dat zes Egyptenaren, een Zambiaan, een Spanjaard en een Let.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt met de zaak bekend te zijn. "We verlenen de betrokkene consulaire bijstand", aldus een woordvoerder. De miljoenen dollars en het vliegtuig zijn geconfisqueerd. Het geld is ondergebracht bij de Bank of Zambia.