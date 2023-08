Timmermans: overleving eigen soort in gevaar, politiek moet nu bijsturen

Volgens hem zijn we "in een tijd geraakt waarin we door ons eigen handelen de overleving van onze eigen soort in gevaar brengen". Dat is vermijdbaar, maar alleen "als de politiek nu gaat bijsturen", stelde Timmermans. Dat bijsturen is vooral nodig om de ongelijkheid tussen mensen niet nog groter te maken. Timmermans benadrukte de noodzaak van grote veranderingen, maar waarschuwde ook voor pessimisme. "Laat je niet wijsmaken dat je allemaal het perfecte klimaatleven moet leiden. Stap voor stap kunnen we het aan."

Vandaag is Timmermans officieel tot lijsttrekker van de combinatie PvdA/GroenLinks gekozen. In een ledenreferendum kreeg hij bijna 92 procent van de stemmen. Aan de raadpleging deden een kleine 38.000 mensen mee, 51,5 procent van de stemgerechtigde leden van de twee partijen. De verkiezing was een formaliteit, want Timmermans was de enige kandidaat . Mensen die niet voor hem waren, konden voor 'geen van de kandidaten' kiezen.

Het is de eerste keer dat PvdA en GroenLinks met één lijst meedoen aan landelijke verkiezingen. In de Eerste Kamer vormen de partijen al wel een fractie, maar bij de verkiezingen trokken ze nog apart op. Hoewel de samenwerking van beide partijen officieel nog geen naam heeft, hoorden de leden van PvdA en GroenLinks Timmermans bij herhaling over "Verenigd Links" spreken, een term die hij naar eigen zeggen heeft "gejat van Jesse Klaver".

Niet alleen PvdA en GroenLinks moeten volgens Timmermans nu gaan samenwerken. Dat is volgens hem ook hard nodig voor en met meer partijen. Om iets te bereiken zullen PvdA en GroenLinks als progressieve beweging het vertrouwen in het midden van de samenleving moeten zien te winnen, denkt hij.

"Waar we heel goed in zijn met beide partijen is ontzettend gelijk hebben. Waar we historisch gezien wat minder goed in zijn is gelijk krijgen." En daarvoor is het in zijn ogen de hoogste tijd. "Als je gelijk wil krijgen moet je aan de macht." Hij noemt macht "geen vies woord", maar een "instrument om datgene te doen voor de mensen die jou nodig hebben." "Voor 22 november moeten we voor elkaar krijgen dat we niet alleen gelijk hebben, maar ook krijgen."